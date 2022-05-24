Вестник Кавказа

Автомобили "Анжи" насобирали 500 штрафов на 13 млн рублей

Автомобили "Анжи" насобирали 500 штрафов на 13 млн рублей
© Фото: сайт “Анжи“ Махачкала
Автомобили, которые числятся на балансе "Анжи", собрали штрафы на 13 млн рублей. Кто управляет транспортными средствами, неизвестно.

Числящиеся за закрытым три года назад футбольным клубом "Анжи" Махачкала два автомобиля накопили порядка 500 штрафов на 13 млн рублей.

Как пишет издание "Аргументы и факты", футбольному клубу принадлежат иномарки Toyota Camry и Toyota Land Cruiser. При этом водители транспортными средствами неизвестны.

Отмечается, что собственником автомобилей указан "Анжи", закрытый в 2022 году, однако по документам он клуб принадлежит предпринимателю Осману Кадиеву.

Помимо этого, у "Анжи" имеются налоговая задолженность и судебные издержки на сумму более 14 млн рублей. Но, несмотря на закрытие клуба из-за долгов было объявлено о его возрождении.

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