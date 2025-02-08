Обстановка на Верхнем Ларсе - очередь увеличивается

На данный момент проезда на российско-грузинской границе ожидаются более двух тысяч большегрузов. Верхний Ларс остается закрытым.
В ожидании проезда ТПП "Верхний Ларс" на границе РФ и Грузии находятся более 2 тыс грузовых автомобилей, следует из информации Центра организации дорожного движения Северной Осетии.
В электронной очереди зарегистрированы 2 059 большегрузов. Днем в четверг очередь составляла 1 951 фуру.
В ЦОДД региона напомнили, что неблагоприятные погодные условия сохраняются, Военно-Грузинская дорога и Транскавказская магистраль по-прежнему закрыты до особого распоряжения.
Отметим, что этим утром движение после двух дней запрета было разрешено на участке Млета-Гудаури.