Вестник Кавказа

Морозы на Ставрополье освободили школьников от занятий в пятницу

Школа в Физули
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Ставрополья решил освободить школьников и детсадовцев от занятий завтра, 21 февраля. Это связано с наступлением аномальных холодов в регионе.

Учащиеся школ и воспитанники детских садов в Ставропольском крае освобождены от посещений учебных заведений завтра, 21 февраля. С соответствующим решением выступил глава региона Владимир Владимиров.

Его решение связано с резким ухудшением погодных условий.

"Погодные условия по краю пока еще непростые, поэтому дополнительная осторожность не помешает. Поручил краевому Минобразования подготовить соответствующий документ"

- Владимир Владимиров

Напомним, что с 21 по 25 февраля на Ставрополье придут аномальные морозы: температура воздуха местами опустится до -22, что на 10 градусов ниже нормы. В связи с этим местное МЧС рекомендовало местным жителям не покидать свои дома в указанный период.

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