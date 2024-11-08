Армия Азербайджана провела командно-штабные учения

Сухопутные силы Азербайджана отработали взаимодействие с применением современных технологических инноваций в военном деле. Также прошли учения морской пехоты ВМС.

Подразделения сухопутных сил Азербайджана отрабатывали командно-штабные взаимодействия в рамках недавних учений, передали в военном ведомстве республики.

Сообщается, что воинские части отработали приведение в состояние боевой готовности, а также отработали маскировку, создание оборонительных рубежей и ведение боя с привлечением современных систем разведки и коммуникации.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов дал высокую оценку действиям воинских частей, а также отметил важность штабного взаимодействия.

Также прошли учения частей морской пехоты ВМС Азербайджана. Подразделения отрабатывали взаимодействия при неблагоприятных погодных условиях, а также в условиях горной и лесной местности.