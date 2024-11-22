Вестник Кавказа

Мантуров рассказал, какие западные бренды могут вернуться в РФ

Мантуров рассказал, какие западные бренды могут вернуться в РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На отечественный рынок снова смогут выйти лишь те иностранные бренды, в которых Россия заинтересована, заявил Мантуров. По его словам, это новая реальность, с которой нужно считаться иностранному бизнесу.

Руководство РФ допустит возвращение на отечественный рынок лишь те иностранные бренды, в которых имеется заинтересованность, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров.

"Мы будем допускать на наш рынок того, в ком сами заинтересованы. У нас за то время, пока один за другим формировались санкционные пакеты, серьезно эволюционировала система преференций в госзакупках, а также система мер поддержки"

– Денис Мантуров

Он акцентировал внимание на том, что приоритетными являются отечественные производители, а также поставщики из стран ЕАЭС. Для совместных проектов российских и иностранных компаний в стране имеются условия, связанные с локализацией производства, передачей технологий и контроля над проектами.

"От этих принципов мы отступать не станем, и это та реальность, которую иностранным компаниям придется иметь в виду"

– Денис Мантуров

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