Армия Израиля открыла огонь в секторе Газа

Военные ЦАХАЛ открыли огонь в направлении нескольких неизвестных в Газе. Войска Израиля усмотрели угрозу в их действиях.

Солдаты ЦАХАЛ открыл стрельбу по ряду "подозреваемых" в Газе. Сообщается, что неизвестные подошли слишком близко к израильским военным и могли представлять угрозу.

Сообщается, что инцидент случился в северной части анклава. Военные еврейского государства зафиксировали факт опасного сближения с неизвестными, которые не реагировали на предупреждения. После этого был открыт огонь.

"Когда один из подозреваемых продолжил движение в сторону солдат, представляя непосредственную угрозу для них, то были произведены дополнительные выстрелы для предотвращения угрозы"

– пресс-служба ЦАХАЛ

Отметим, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС действует уже месяц. Стороны договорились об обмене израильских заложников на палестинских заключенных. Израиль также одобрил увеличение поставок гуманитарной помощи в анклав.