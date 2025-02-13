Коммунальщики в Ингушетии переведены на усиленный режим работы

Коммунальные службы в Ингушетии переведены на особый режим работы из-за сложных погодных условий.

В Ингушетию пришли аномальные для этого времени года морозы. Коммунальные службы республики работают в усиленном режиме для обеспечения функционирования энергетической инфраструктуры, а также дорог.

Сообщается, что коммунальщики проведут работы по очистке дорог республики. Дорожные службы региона заготовили более 10 тыс кубометров пескосоляной смеси.

"Подразделения компании "Газпром газораспределение Назрань" работают в режиме повышенной готовности в связи с аномальными морозами и увеличением нагрузки на газораспределительную систему"

– глава региона Махмуд-Али Калиматов

Отметим, что метеорологические службы республики прогнозируют аномальные холода в Ингушетии. Столбик термометра может опуститься в некоторых районах до 20 градусов мороза. Такая погода в республике продлится в течение пяти дней.