Коммунальщики в Ингушетии переведены на усиленный режим работы

В Ингушетию пришли аномальные для этого времени года морозы. Коммунальные службы республики работают в усиленном режиме для обеспечения функционирования энергетической инфраструктуры, а также дорог.
Сообщается, что коммунальщики проведут работы по очистке дорог республики. Дорожные службы региона заготовили более 10 тыс кубометров пескосоляной смеси.
"Подразделения компании "Газпром газораспределение Назрань" работают в режиме повышенной готовности в связи с аномальными морозами и увеличением нагрузки на газораспределительную систему"
– глава региона Махмуд-Али Калиматов
Отметим, что метеорологические службы республики прогнозируют аномальные холода в Ингушетии. Столбик термометра может опуститься в некоторых районах до 20 градусов мороза. Такая погода в республике продлится в течение пяти дней.