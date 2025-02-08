Вестник Кавказа

Уроки в школах на день отменили в Ереване

Уроки в школах на день отменили в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В четверг на столицу Армении обрушился сильный снегопад, вызвав транспортный коллапс. В связи с этим было принято решение отменить завтрашние занятия в школах.

В школах Еревана отменили уроки из-за транспортного коллапса в городе. Об этом рассказала 20 февраля глава Минобразования Армении.

"Учитывая погодные условия, а также ожидаемые завтра осадки, занятия в школах переносятся, с условием, что они будут восполнены в течение полугодия"

– Жанна Андреасян

В свою очередь, мэр города подчеркнул, что в пятницу все детские сады будут работать.

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