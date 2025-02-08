Уроки в школах на день отменили в Ереване

В четверг на столицу Армении обрушился сильный снегопад, вызвав транспортный коллапс. В связи с этим было принято решение отменить завтрашние занятия в школах.

В школах Еревана отменили уроки из-за транспортного коллапса в городе. Об этом рассказала 20 февраля глава Минобразования Армении.

"Учитывая погодные условия, а также ожидаемые завтра осадки, занятия в школах переносятся, с условием, что они будут восполнены в течение полугодия"

– Жанна Андреасян

В свою очередь, мэр города подчеркнул, что в пятницу все детские сады будут работать.