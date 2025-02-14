На 23 февраля отели Сочи будут загружены на 70%

В Сочи ждут около 115 тыс гостей в ближайшие выходные, совпадающие с 23 февраля. Загрузка отелей составит около 70%.

В администрации Сочи рассказали об ожидаемом турпотоке на 23 февраля.

"На предстоящие праздничные дни в период с 21 по 23 февраля загрузка коллективных средств размещения ожидается на уровне 70% с единовременным пребыванием на курорте порядка 115 тыс гостей"

– сообщение администрации курорта

Отмечается, что в праздничные выходные загрузка отелей будет немного выше той, что наблюдается сегодня - 66% и 100 тыс человек.

По данным туроператоров, в этом году россияне не увеличили спрос на короткий отдых в период праздничных дней 23 февраля и 8 марта.