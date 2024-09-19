Вестник Кавказа

Посол России попал в ДТП в Армении

Сергей Копыркин
© Фото: соцсети посольства России в Армении
Российский посол доставлен в медучреждение после аварии, случившейся сегодня вечером в столице Армении. Состояние дипломата на данный момент неизвестно.

Вечером 20 февраля в Ереване угодила в аварию машина посла России в Армении. Об этом пишут местные СМИ.

Согласно информации портала Shamshyan, в момент ДТП Сергей Копыркин находился в салоне автомобиля. Его отвезли в больницу вместе с водителем.

Предварительная причина аварии – гололедица. Другие подробности произошедшего пока неизвестны.

В посольстве РФ в республике пока никак не прокомментировали данную информацию.

Напомним, сегодня вечером в столице республики идет сильный снегопад.

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