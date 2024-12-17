Вестник Кавказа

Экс-мэра задержали в Армении

Колючая проволока
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бывший мэр северного армянского города Гюмри Вардан Гукасян был задержан, его доставили в полицию. Ранее была арестована недвижимость экс-чиновника.

Вардан Гукасян, на протяжении 13 лет руководивший армянским городом Гюмри, задержан вместе со своим охранником. Такое сообщение было опубликовано на его странице в соцсети.

В нем говорится, что экс-мэр был доставлен в областное управление полиции, а вот адвоката туда не допустили.

В МВД Армении заявили о задержании двух мужчин, сообщает Sputnik Армения. В полиции уточнили, что они занимались незаконным хранением оружия, а также и боеприпасов.

Напомним, что в конце 2024 года стало известно об аресте более чем двух десятков объектов недвижимости, принадлежавших Гукасяну. Следствие полагает, что все они были получены им нечестно: для их получения бывший тогда мэром обвиняемым воспользовался своим положением. Стоимость этого имущества оценивается в $87 тыс.

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