Вестник Кавказа

Причал для яхт в Балаклаве откроют в следующем году

Причал для яхт в Балаклаве откроют в следующем году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Балаклаве появится причал для яхт международного класса. Проект должны реализовать до конца 2026 года.

Яхтенный причал (марина) в Балаклаве откроется до конца 2026 года, поведал губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. 

Сообщается, что готовность объекта составляет около 40%. Специалисты выполнили установку около 900 свай, которые служат опорой для причалов, дорог и променадов. 

Отмечается, что проект позволит создать в Балаклаве причал международного уровня, который сможет принять более 600 судов длиной до 75 метров. Стоимость проекта превышает 11 млрд рублей.

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