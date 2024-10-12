Причал для яхт в Балаклаве откроют в следующем году

В Балаклаве появится причал для яхт международного класса. Проект должны реализовать до конца 2026 года.

Яхтенный причал (марина) в Балаклаве откроется до конца 2026 года, поведал губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

Сообщается, что готовность объекта составляет около 40%. Специалисты выполнили установку около 900 свай, которые служат опорой для причалов, дорог и променадов.

Отмечается, что проект позволит создать в Балаклаве причал международного уровня, который сможет принять более 600 судов длиной до 75 метров. Стоимость проекта превышает 11 млрд рублей.