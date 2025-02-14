Вестник Кавказа

Сотрудницу ПФР в Дагестане арестовали по делу о хищении 400 млн рублей

Здание кисловодского городского суда
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Сотрудница отделения ПФР по Дагестану отправится под арест по уголовному делу о крупном хищении. Женщина подозревается в краже 400 млн рублей.

Суд в Махачкале арестовал сотрудницу пенсионного фонда, которая является фигурантом уголовного дела о краже свыше 400 млн рублей. 

Согласно материалам уголовного дела, женщина в течение нескольких месяцев 2023 года вносила ложную информацию о доходах жителей республики. Сотрудница действовала в сговоре с другими коллегами по ПФР. 

Сотрудница ПФР занижала размер дохода на семью, создавая фиктивные основания для получения социальных выплат на детей.

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