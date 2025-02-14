Вестник Кавказа

В Северной Осетии ищут персонал на курорт "Мамисон"

В Северной Осетии ищут персонал на курорт "Мамисон"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В городах Северной Осетии прошли ярмарки вакансий, открытых на курорте "Мамисон". Горный курорт начнет принимать гостей уже в феврале.

Ярмарки вакансий всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон" состоялись в Северной Осетии.

Соискатели во Владикавказе и Алагире имели возможность узнать о требованиях, познакомиться с потенциальными работодателями, узнать подробности о зарплатах и графике работы. Для жителей Северной Осетии на новом курорте в данный момент открыто около 60 различных вакансий. Требуются машинисты, водители спецтехники, дежурные, спасатели и другой персонал.

Организатором ярмарок вакансий выступило АО Кавказ.РФ.

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