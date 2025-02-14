В Северной Осетии ищут персонал на курорт "Мамисон"

В городах Северной Осетии прошли ярмарки вакансий, открытых на курорте "Мамисон". Горный курорт начнет принимать гостей уже в феврале.
Ярмарки вакансий всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон" состоялись в Северной Осетии.
Соискатели во Владикавказе и Алагире имели возможность узнать о требованиях, познакомиться с потенциальными работодателями, узнать подробности о зарплатах и графике работы. Для жителей Северной Осетии на новом курорте в данный момент открыто около 60 различных вакансий. Требуются машинисты, водители спецтехники, дежурные, спасатели и другой персонал.
Организатором ярмарок вакансий выступило АО Кавказ.РФ.