Вестник Кавказа

Форвард сборной Азербайджана по футболу ушел из турецкого клуба

Ренат Дадашов в футболке сборной Азербайджана
© Фото: соцсети Рената Дадашова
Ренат Дадашов и "Анкарагюджю" приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Форвард азербайджанской сборной защищал цвета турецкого клуба с лета прошлого года.

Нападающий турецкого футбольного клуба "Анкарагюджю" Ренат Дадашов покинул клуб. Об этом сообщают азербайджанские средства массовой информации.

Контракт 25-летнего форварда сборной Азербайджана с "Анкарагюджю" действовал до лена 2026 года. Стороны расторгли его по обоюдному согласие.

Напомним, Дадашов присоединился к "Анкарагюджю" летом прошлого года. В текущем розыгрыше Первой лиги Турции Дадашов провел за клуб 15 матчей, отметившись в них двумя голами и одной результативной передачей.

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