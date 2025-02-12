Форвард сборной Азербайджана по футболу ушел из турецкого клуба

Ренат Дадашов и "Анкарагюджю" приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Форвард азербайджанской сборной защищал цвета турецкого клуба с лета прошлого года.
Нападающий турецкого футбольного клуба "Анкарагюджю" Ренат Дадашов покинул клуб. Об этом сообщают азербайджанские средства массовой информации.
Контракт 25-летнего форварда сборной Азербайджана с "Анкарагюджю" действовал до лена 2026 года. Стороны расторгли его по обоюдному согласие.
Напомним, Дадашов присоединился к "Анкарагюджю" летом прошлого года. В текущем розыгрыше Первой лиги Турции Дадашов провел за клуб 15 матчей, отметившись в них двумя голами и одной результативной передачей.