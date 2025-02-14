Председателем Энергетического союза впервые стала Грузия

Грузия в 2025 году будет впервые председательствовать в Международном энергетическом союзе. Об этом рассказали 20 февраля в Минэкономики республики.
Это событие прокомментировал директор Энергетического союза Артур Лорковски.
В первую очередь он отметил, что председательство в Энергосоюзе – это дополнительная обязанность и ответственность.
"Председательство – это дополнительная обязанность и ответственность, поскольку оно касается управления всем процессом в странах объединения. Мы верим, что Грузия способна быть лидером и справедливым игроком, что приведет нас к успеху в 2025 году"
– Артур Лорковски
Директор Энергосоюза добавил, что республика Южного Кавказа хорошо подготовилась к этому дню. Он подчеркнул, что в течение трех последних лет Минэнерго существенно продвинулось в вопросе выполнения обязательств, которые республика взяла при вступлении в объединение.
Напомним, Грузия присоединилась к Энергетическому союзу в 2017 году.