Вестник Кавказа

"Сочи" подписал Мелешина из "Спартака"

"Сочи" подписал Мелешина из "Спартака"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Павел Мелешин стал футболистом "Сочи". Ранее игрок выступал за команду курортного города на правах аренды.

Форвард московского "Спартака" Павел Мелешин пополнил состав "Сочи", с игроком подписано полноценное соглашение, поведала пресс-служба столичного футбольного клуба.

"Наш клуб согласовал условия перехода нападающего Павла Мелёшина в "Сочи"

– пресс-служба ФК "Спартак"

Клуб из Краснодарского края и красно-белые условились, что "Спартак" будет обладать правом приоритетного выкупа футболиста. 

Отметим, что футболист играл за "Сочи" с начала сезона на правах аренды. В ФНЛ за команду из курортного города Мелешин забил 7 мячей в 10 играх.

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