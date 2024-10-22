"Сочи" подписал Мелешина из "Спартака"

Павел Мелешин стал футболистом "Сочи". Ранее игрок выступал за команду курортного города на правах аренды.
Форвард московского "Спартака" Павел Мелешин пополнил состав "Сочи", с игроком подписано полноценное соглашение, поведала пресс-служба столичного футбольного клуба.
"Наш клуб согласовал условия перехода нападающего Павла Мелёшина в "Сочи"
– пресс-служба ФК "Спартак"
Клуб из Краснодарского края и красно-белые условились, что "Спартак" будет обладать правом приоритетного выкупа футболиста.
Отметим, что футболист играл за "Сочи" с начала сезона на правах аренды. В ФНЛ за команду из курортного города Мелешин забил 7 мячей в 10 играх.