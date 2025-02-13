Вестник Кавказа

Новая партия автобусов прибыла в Абхазию из России

Новая партия автобусов прибыла в Абхазию из России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия продолжает помогать Абхазии с нехваткой транспорта в школах. Еще 10 школьных автобусов были направлены в республику. Вскоре новые автомобили могут появиться и у абхазского МВД.

Абхазия получила еще 10 школьных автобусов из России, рассказал один из кандидатов в президенты республики Бадра Гунба.

Он напомнил, что передача транспорта стала возможной благодаря его договоренности с первым замглавой администрации президента РФ Сергеем Кириенко.

На данный момент 30 из 47 школ приобрели новые автобусы по отправленным ранее заявкам, передал политик.

"Думаю, что и дальше у нас будет возможность помочь каждой школе с транспортом"

- Бадра Гунба

Он выразил благодарность коллегам из РФ и отметил, что сейчас идут переговоры о предоставлении нового транспорта для МВД Абхазии.

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