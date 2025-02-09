ХАМАС: Израиль затягивает переговоры о втором этапе сделки

В ХАМАС сообщили о готовности продолжить переговоры в рамках сделки по Газе. По мнению палестинского движения, Израиль затягивает начало диалога о втором этапе.

Переговоры движения ХАМАС и Израиля о втором этапе соглашения по Газе еще не начались, в палестинском движении говорят о том, что израильская сторона затягивает процесс.

"Переговоры о втором этапе (соглашения) фактически до сих пор не начались, но ХАМАС готов участвовать в них, как это и было предусмотрено"

– представитель ХАМАС Абдель Латиф аль-Кануа

Он добавил, что старт переговорного процесса затягивается по вине израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Напомним, сделка включает три этапа, она была заключена в середине января. Переговоры о втором этапе должны начаться не позднее 2 марта – в этот день будет завершен первый этап.