Вестник Кавказа

ХАМАС: Израиль затягивает переговоры о втором этапе сделки

ХАМАС: Израиль затягивает переговоры о втором этапе сделки
В ХАМАС сообщили о готовности продолжить переговоры в рамках сделки по Газе. По мнению палестинского движения, Израиль затягивает начало диалога о втором этапе.

Переговоры движения ХАМАС и Израиля о втором этапе соглашения по Газе еще не начались, в палестинском движении говорят о том, что израильская сторона затягивает процесс.

"Переговоры о втором этапе (соглашения) фактически до сих пор не начались, но ХАМАС готов участвовать в них, как это и было предусмотрено"

– представитель ХАМАС Абдель Латиф аль-Кануа

Он добавил, что старт переговорного процесса затягивается по вине израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Напомним, сделка включает три этапа, она была заключена в середине января. Переговоры о втором этапе должны начаться не позднее 2 марта – в  этот день будет завершен первый этап.

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