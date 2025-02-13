Аномальные морозы и лавины обещают синоптики в КБР

Необычно сильные холода придут сразу на несколько дней в Кабардино-Балкарию. Одновременно в горах будет велика опасность схода снежных лавин.

Сразу два природных катаклизма будут наблюдаться в КБР в ближайшие дни, предупредили в республиканском МЧС.

"По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21-25 февраля 2025 года в Кабардино-Балкарской Республики ожидается аномально холодная погода с температурами воздуха ночью до -15 градусов, местами – до минус 20, днем – 5-10, что ниже климатической нормы на 10 градусов и более"

– экстренное предупреждение

Спасатели настоятельно рекомендуют в морозы оставаться в помещении, не выходить на улицу без особой необходимости. Если все же нужно покинуть помещение, то надо тепло одеться и тщательно следить, чтобы не произошло

обморожения.

В то же время в горных районах Кабардино-Балкарии остается в силе лавинная опасность. Больше всего вероятность схода снежных масс в Приэльбрусье, в верховьях Баксана: это поляны "Азау", "Чегет" и "Большие Нарзаны".