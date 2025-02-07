Три новых гидропоста появятся на Ставрополье к весне

Следить за паводковой обстановкой в Ставропольском крае весной 2025 года помогут три новых гидропоста – средства на их установку уже определены в бюджете.

Опасность паводка на реках Калаус и Кума на Ставрополье в этом году будут оценивать с помощью трех новых гидропостов, рассказали в краевом правительстве.

По словам главы Минприроды Олега Безменова, уже сейчас каждый день отслеживается ситуация на самых крупных реках региона: это Кубань и Кума, а также Подкумок и Калаус. Следить за обстановкой удается благодаря 25 гидропостов, которые обслуживает Росгидромет, а также 13 действующим автоматически гидропостам, за которые отвечает Минприроды.

"В этом году в краевом бюджете для установки еще трех гидропостов на реках Калаус и Кума предусмотрели 3,8 млн рублей"

– министр

Гидропосты круглосуточно собирают данные о водной поверхности и каждые 10 минут отправляют их в МЧС и другие заинтересованные ведомства. В результате об угрозе подтопления становится известно за шесть-девять часов.