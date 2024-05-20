Вестник Кавказа

Власти Казахстана постараются уберечь Петропавловск от паводков

Власти Казахстана постараются уберечь Петропавловск от паводков
© Фото: пресс-служба акимата Северо-Казахстанской области
В Северо-Казахстанской области Казахстана началось возведение обводного канала от реки Есиль, задача которого – уберечь от весенних паводков город Петропавловск и отвести от города талые воды и ледяные заторы.

Власти Северо-Казахстанской области начали масштабные работы на реке Есиль возле Петропавловского гидроузла – здесь стартовало строительство обводного канала, сообщили в пресс-центре акимата области.

"Вопрос паводка – очень серьезный для региона. Важно не допустить повторения прошлогоднего сценария, когда сильное половодье привело к значительным последствиям. Подготовка ведется непрерывно: ремонтные и инженерные работы не прекращались ни на один день, продолжаются даже зимой"

- аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов

Запланированные инженерные работы ведутся по плану, который состоит из 109 пунктов, часть работ согласно ему уже выполнена – укреплены 8 существующих и построены 80 км новых защитных дамб, углублены 10 км водоотводных арыков и каналов, расчищены русла 4 рек и отремонтированы 214 км ливневой канализации, передает Sputnik Казахстан.

Сейчас идет очистка берегов и устройство канала в русле реки в районе сел Соколовка и Большая Малышка – он позволит заблаговременно сбрасывать паводковые воды и предотвратить подтопления микрорайонов города.

Также будут проведены профилактические взрывные работы на 49 участках реки Есиль и малых рек в Петропавловске и 8 районах для предотвращения ледяных заторов и обеспечения беспрепятственного прохождения талых вод, добавили в акимате области.

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