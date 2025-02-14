Вестник Кавказа

Строительство и реконструкцию 20 объектов водоснабжения анонсировали в Кабардино-Балкарии

Строительство и реконструкцию 20 объектов водоснабжения анонсировали в Кабардино-Балкарии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти КБР намерены построить и обновить нескольких десятков водоснабжающих объектов. Большая часть работ должна завершиться до конца нынешнего года.

В Кабардино-Балкарии планируется построить или реконструировать 20 объектов водоснабжения. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 20 февраля Telegram-канале главы региона.

Казбек Коков уточнил, что большая часть из данных объектов будет готова в течение 2025 года.

Кроме того, он поведал, что в Нальчике предстоит основательно реконструировать головный водозабор вместе с его очистными системами. Приступить к реконструкции планируется уже в этом году, а завершить – до 2028 года.

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