Строительство и реконструкцию 20 объектов водоснабжения анонсировали в Кабардино-Балкарии

Власти КБР намерены построить и обновить нескольких десятков водоснабжающих объектов. Большая часть работ должна завершиться до конца нынешнего года.
В Кабардино-Балкарии планируется построить или реконструировать 20 объектов водоснабжения. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 20 февраля Telegram-канале главы региона.
Казбек Коков уточнил, что большая часть из данных объектов будет готова в течение 2025 года.
Кроме того, он поведал, что в Нальчике предстоит основательно реконструировать головный водозабор вместе с его очистными системами. Приступить к реконструкции планируется уже в этом году, а завершить – до 2028 года.