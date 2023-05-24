В следующем году в Геленджике сдадут самую большую школу

Опубликовано: 15:11, 24 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кубанские строители всего за год возведут в курортном Геленджике самую большую школу в городе, в которой одновременно смогут учиться 1550 учеников.

В Геленджике начали строительство самой большой в городе-курорте школы, которая возводится по национальному проекту, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Рассчитана школа, которая строится на улице Пионерской, на 1550 мест в смену – в ней будет шесть учебных корпусов, соединенных между собой галереями, и спортзала. Школьные классы и кабинеты будут полностью адаптированы для маломобильных учеников, также для них будут построены лифты и пандусы, передает "АиФ-Юг".

Школа будет красивой и удобной не только внутри, но и снаружи – для занятий спортом на ее территории раскинется современный стадион, а территорию вокруг здания благоустроят и озеленят.

Сдать новую школу в эксплуатацию строители планируют в будущем 2024 году.