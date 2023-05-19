С приходом лета для туристов на Кубани откроются 90 кемпингов

Опубликовано: 22:55, 19 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

С приходом лета на пляжах и в предгорных районах Кубани для самостоятельных российских туристов заработают около 90 кемпингов и глэмпингов на четыре тысячи мест, рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Свыше 10 новых кемпингов и глэмпингов с приходом лета заработают для туристов в предгорных районах, а также на пляжах Азовского и Черного морей Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Мы предлагаем разные форматы отдыха для гостей наших курортов. Летом откроются 90 кемпингов и глэмпингов на 4 тыс мест. Если раньше они воспринимались как возможность размещения "пляжных" туристов, то сейчас это такой же комфортный вид отдыха вдали от шума и суеты", - цитирует пресс-служба слова губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, передает "Интерфакс".

Также в крае заработают около 400 туристических маршрутов, к каждому из которых уже подготовили рекомендации по прохождению, квалификации инструкторов, количеству человек в группе и подготовке участников турпохода.

Всего же отдыхающих ждет более 700 точек притяжения, среди которых зоопарки, водопады, смотровые площадки, дольмены и археологические раскопки, - добавил Кондратьев.

Только в нынешнем году в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в крае создали еще 13 кемпингов, которые расположены в предгорье Абинского, Северского, Мостовского районов, а также на побережье Геленджика, Ейского и Туапсинского районов. Разместиться в них можно будет в палатках, тент-хаусах, шатрах и домах на колесах.