Опубликовано: 9:49, 16 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Синоптики дали прогноз по открытию купального сезона в Сочи. Учитывая погоду в мае, море станет теплым только через месяц. Комфортной для купания температуры еще стоит подождать.

Главный пляжный курорт России пока не радует жителей и гостей теплом, так что купаться в Сочи пока рано, предупреждают синоптики.

Потепление в Сочи начнется на этой неделе - накануне город прогрелся до 17-19 градусов, такая же погода будет во вторник, это ниже нормы н 2 градуса. При этом в Краснодарском крае местами сегодня будет стоять летнее тепло - плюс 25. В таких условиях говорить о раннем начале летнего сезона в Сочи не приходится.

«Вода для купания еще очень бодрящая – у берегов всего плюс 14-16 градусов»

– центр погоды «Фобос»

По словам синоптиков, холодное море не только оттягивает купальный сезон, но и тормозит прогрев воздуха на курорте - жары не будет, пока море в районе Сочи не станет теплым.

Когда потеплеет в Сочи

Синоптики обещают, что теплая погода придет на курорт уже на этой неделе. Будет солнечно, отчего воздух потеплеет до плюс 20-22. В конце недели могут пройти короткие грозы. Погода плавно приходит в норму.

Когда в Сочи можно купаться в море

Вода в Черном море близ Сочи в сезоне 2023 года прогревается медленно. Температура воздуха станет соответствовать климатической норме лишь к 20 мая.

«По нашим прогнозам, настоящий купальный сезон откроется здесь только в июне»

– «Фобос»

Считается, что открывать купальный сезон следует тогда, когда вода прогревается до плюс 21. При этом комфортной температурой воды принято считать плюс 23-25.

В Сочи традиционно в начале июня температура воды составляет около 20 градусов, во второй половине месяца - плюс 23-25. В июле и августе море прогревается сильнее, тогда вода становится пригодной для купания с детьми.