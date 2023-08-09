В РФС объяснили увеличение количества россиян в УЕФА

Опубликовано: 11:40, 9 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В РФС рассказали, почему в УЕФА стало больше представителей России. По словам генсека организации, это связано с активной деятельностью россиян.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза объяснил, почему в УЕФА увеличилось количество россиян.

По словам Максима Митрофанова, это связано с их активной деятельностью.

"У нас действительно большое представительство в УЕФА, и оно не уменьшается. У нас проактивная позиция, мы вносим много предложений. Думаю, что экспертиза РФС интересна нашим коллегам. Поэтому было принято решение не сокращать количество представителей России, а даже увеличить"

– генсек РФС