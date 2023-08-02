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В административные органы УЕФА вошли полтора десятка российских представителей 

В административные органы УЕФА вошли полтора десятка российских представителей 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В течение ближайших нескольких лет в административных органах УЕФА будут представлены 15 россиян. В частности, свои посты сохранили руководители РФС и РПЛ. 

УЕФА утвердил во вторник состав административных органов на ближайшие четыре года. Об этом сказано на сайте организации. 

В период с 2023 по 2027 год в них будут представлены 15 российских представителей. В частности, на своих должностях остались Александр Дюков и Вячеслав Колосков – действующий и почетный президенты РФС. 

Новыми должностями обзавелись генсек РФС Максим Митрофанов, глава РПЛ Александр Алаев и другие.

Россия опустилась на рекордно низкую строчку в таблице коэффициентов УЕФА 

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