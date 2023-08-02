В административные органы УЕФА вошли полтора десятка российских представителей 

Опубликовано: 15:59, 2 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В течение ближайших нескольких лет в административных органах УЕФА будут представлены 15 россиян. В частности, свои посты сохранили руководители РФС и РПЛ.

УЕФА утвердил во вторник состав административных органов на ближайшие четыре года. Об этом сказано на сайте организации.

В период с 2023 по 2027 год в них будут представлены 15 российских представителей. В частности, на своих должностях остались Александр Дюков и Вячеслав Колосков – действующий и почетный президенты РФС.

Новыми должностями обзавелись генсек РФС Максим Митрофанов, глава РПЛ Александр Алаев и другие.