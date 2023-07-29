Россия опустилась на рекордно низкую строчку в таблице коэффициентов УЕФА 

Первую строчку в обновленной таблице коэффициентов УЕФА занимает Англия. В тройку также входят Испания и Италия.
На сайте УЕФА в пятницу была опубликована обновленная таблица коэффициентов, в которой Россия располагается на 25-м месте.
Это самое низкое место для российской команды в истории. После прошлого сезона РФ занимала 18-ю строчку.
Первое место на данный момент занимает Англия. В топ-5 также входят Испания, Италия, Германия и Нидерланды.
Турция находится на 12-й строчке, Азербайджан – на 29-й, Армения – на 34-й, Казахстан – на 38-й, Грузия – на 47-й.