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Россия опустилась на рекордно низкую строчку в таблице коэффициентов УЕФА 

Россия опустилась на рекордно низкую строчку в таблице коэффициентов УЕФА 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Первую строчку в обновленной таблице коэффициентов УЕФА занимает Англия. В тройку также входят Испания и Италия. 

На сайте УЕФА в пятницу была опубликована обновленная таблица коэффициентов, в которой Россия располагается на 25-м месте. 

Это самое низкое место для российской команды в истории. После прошлого сезона РФ занимала 18-ю строчку. 

Первое место на данный момент занимает Англия. В топ-5 также входят Испания, Италия, Германия и Нидерланды. 

Турция находится на 12-й строчке, Азербайджан – на 29-й, Армения – на 34-й, Казахстан – на 38-й, Грузия – на 47-й.

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