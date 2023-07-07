В РФС сообщили о переговорах с УЕФА и ФИФА о возвращении и восстановлении прав

Опубликовано: 18:31, 7 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

РФС в настоящее время обсуждает с УЕФА и ФИФА возможность возвращения и восстановления прав, сообщил генсек организации. Он рассчитывает, что это случится в течение ближайшего года с небольшим

РФС ведет переговоры с УЕФА и ФИФА по поводу возможности возвращения и восстановления прав. Об этом сообщил сегодня генсек организации Максим Митрофанов.

Он подчеркнул, что РФ теоретически могла бы пойти в Азию и сыграть в Кубке Азии, но вряд ли примет участие в азиатской квалификации на чемпионат мира 2026 года.

"Мы можем играть во внутриазиатских соревнованиях, но не отбираться через них. Так получается, потому что по временным рамкам не вышли из состава УЕФА"

– заявил Митрофанов.

Он напомнил, что РФС не подал заявление о выходе из состава УЕФА до конца 2022 года, поэтому не смог выйти из состава организации с 1 июля 2023 года.

"Сейчас есть вариант, когда при согласии УЕФА это произойдет. Но они заинтересованы в том, чтобы РФС был в составе УЕФА. Это согласие может произойти только тогда, когда УЕФА внутренне поймет, что возвращение и восстановление прав РФС невозможно"

– рассказал Митрофанов.