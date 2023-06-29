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Россия опустилась на одну строчку в рейтинге ФИФА

Россия опустилась на одну строчку в рейтинге ФИФА
Аргентина сохранила за собой первое место в обновленном рейтинге ФИФА. В тройку сильнейших по-прежнему входят Франция с Бразилией. Россия опустилась на 38-е место.

В четверг, 29 июня, ФИФА разместила на своем сайте обновленный рейтинг национальных сборных, согласно которому команда России опустилась на одну строчку – с 37-й на 38-ю.

Возглавляет рейтинг сборная Аргентины. В пятерку сильнейших также входят Франция, Бразилия, Англия и Бельгия. В топ-10 находятся Хорватия, Нидерланды, Италия, Португалия и Испания.

Сборная Ирана занимает 22-е место, Турции – 41-е, Грузии - на 78-е, Армения – 90-е, Казахстан – 104-е, Азербайджан – 121-е, Туркменистана – 138-е.

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