В Москву возвращаются дожди

Опубликовано: 6:29, 22 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

После холодной ночи в столичный регион сегодня придет потепление, однако продлится оно недолго – уже к вечеру небо затянет тучами и начнутся дожди, которые продлятся до выходных.

Сегодня в Москве и Подмосковье будет преобладать переменная облачность, а воздух прогреется до 27 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

"Переменная облачность. Температура воздуха в Москве составит от 24 до 26 градусов тепла, по области от плюс 22 до плюс 27 градусов. По области местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений, его скорость составит 2-7 м/c", - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление немного вырастет и составит 749 мм ртутного столба, однако уже к вечеру в регионе начнутся дожди, которые продлятся вплоть до выходных, и лишь в субботу лето снова вернется в регион.