В Москве будет морозно и скользко

В Москве будет снежно, скользко и морозно - столбики столичных термометров будут опускаться до -3 градусов. Ночью в столичном регионе от -4 до - 6 градусов.

Синоптики спрогнозировали, что в понедельник в Москве и по области установится морозная погода – столбики будут опускаться днем до -3 и -6 градусов соответственно. Из-за гололедицы погода считается «потенциально опасной». Также прогнозируется низкое атмосферное давление 731 мм рт. с.т.

Также прогнозируется снегопад, не исключена метель.

Ночью в Москве столбики термометров опустятся до -4 градусов, по области до -6 ниже нуля.