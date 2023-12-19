В Москве спрогнозировали нулевую температуру

В столичном регионе продолжается оттепель. Столбики термометров будут находиться в диапазоне от 0 до +2 градусов. Осадков не ожидается.

Синоптики пообещали москвичам и гостям столицы, что столбики термометров днем остановятся на отметке от нуля до +2 градусов. Завтра будет уже прохладнее и возможен снег, дороги подморозит, появится гололедица.

«В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от минус 2 до плюс 3 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до минус 3 градусов. Атмосферное давление составит 730 мм ртутного столба»

– Гидрометцентр России

Далее отмечается, что будет дуть ветер южных направлений, разгоняясь местами до 15 м/с.