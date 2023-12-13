Оттепель в Москве задержится на неделю

Длительная оттепель пришла в Москву, погода на 6-8 градусов превышает нормальные для второй половины декабря значения. Горожанам нужно быть осторожными из-за скользких улиц и возможного падения наледи, сообщил Вильфанд.

В столице снова установятся отрицательные температуры в начале следующей недели, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«До субботы включительно воздушные массы перемещаются с Атлантики, и они настолько теплые, что с сегодняшнего дня температура в Москве будет выше нормы на шесть–восемь градусов: и ночью, и днем будет от 0 до плюс 4»

– Вильфанд

Период оттепели завершится к понедельнику, добавил специалист.

Он предупредил о том, что теплая погода после обильных снегопадов опасна падением наледи с крыш, а также гололедом. Из-за гололедицы в городе действует «желтый» уровень погодной опасности до конца четверга.

«К концу недели станет еще более скользко, из-за отрицательных температур гололедица усилится и будет уменьшаться уже по мере выпадения снега»

– Вильфанд

В ближайшие дни в Москве вероятны дожди и мокрый снег, добавил метеоролог в беседе с Агентством городских новостей «Москва».