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В Краснодаре вспыхнул пожар в жилом доме

В Краснодаре вспыхнул пожар в жилом доме
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Краснодаре провели эвакуацию жителей дома, где несколько часов назад вспыхнул пожар. Огонь охватил около 400 кв метров.

В эти минуты на Приморской улице в Краснодаре горит жилой дом. Об этом сказано в сообщении ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Информация о возгорании поступила около двух часов назад.

"В 18:38 мск поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: г. Краснодар, х. Ленина, ул. Приморская. <…> Проведена разведка, эвакуировано 20 человек. <...> В 20:21 мск [объявлена] локализация на площади 400 кв м"

– краевое управление ведомства

Там отметили, что пожар вспыхнул в одной из квартир дома. В тушении участвуют 48 человек, задействовано 17 единиц техники.

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