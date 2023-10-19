В Краснодаре вспыхнул пожар в жилом доме

Опубликовано: 20:55, 19 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Краснодаре провели эвакуацию жителей дома, где несколько часов назад вспыхнул пожар. Огонь охватил около 400 кв метров.

В эти минуты на Приморской улице в Краснодаре горит жилой дом. Об этом сказано в сообщении ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Информация о возгорании поступила около двух часов назад.

"В 18:38 мск поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: г. Краснодар, х. Ленина, ул. Приморская. <…> Проведена разведка, эвакуировано 20 человек. <...> В 20:21 мск [объявлена] локализация на площади 400 кв м"

– краевое управление ведомства

Там отметили, что пожар вспыхнул в одной из квартир дома. В тушении участвуют 48 человек, задействовано 17 единиц техники.