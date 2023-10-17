Пожар унес четыре жизни в Краснодарском крае

Опубликовано: 9:37, 17 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Частный дом сгорел накануне в Краснодарском крае. Внутри пожарные обнаружили четыре тела.

Четыре человека стали жертвой пожара на Кубани, горел частный жилой дом.

Инцидент произошел в понедельник в вечернее время в хуторе Сапова Балка Брюховецкого района. Огнем был охвачен 81 кв м. Ликвидация огня заняла менее 40 минут. На месте работали 32 специалиста и 12 единиц техники.

В пожаре погибли четверо, предположительно жильцы дома.

Проводится следствие, устанавливаются причины произошедшего, информирует региональное МЧС.