Пожар унес четыре жизни в Краснодарском крае

Частный дом сгорел накануне в Краснодарском крае. Внутри пожарные обнаружили четыре тела.
Четыре человека стали жертвой пожара на Кубани, горел частный жилой дом.
Инцидент произошел в понедельник в вечернее время в хуторе Сапова Балка Брюховецкого района. Огнем был охвачен 81 кв м. Ликвидация огня заняла менее 40 минут. На месте работали 32 специалиста и 12 единиц техники.
В пожаре погибли четверо, предположительно жильцы дома.
Проводится следствие, устанавливаются причины произошедшего, информирует региональное МЧС.