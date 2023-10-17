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Пожар унес четыре жизни в Краснодарском крае

Пожар унес четыре жизни в Краснодарском крае
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Частный дом сгорел накануне в Краснодарском крае. Внутри пожарные обнаружили четыре тела.

Четыре человека стали жертвой пожара на Кубани, горел частный жилой дом.

Инцидент произошел в понедельник в вечернее время в хуторе Сапова Балка Брюховецкого района. Огнем был охвачен 81 кв м. Ликвидация огня заняла менее 40 минут. На месте работали 32 специалиста и 12 единиц техники.

В пожаре погибли четверо, предположительно жильцы дома.

Проводится следствие, устанавливаются причины произошедшего, информирует региональное МЧС.

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