В КБР отменили концерты ко Дню возрождения балкарского народа

КБР отказывается от праздничных концертов, запланированных на День возрождения балкарского народа 28 марта. Это не только проявление уважения к памяти жертв теракта, но и знак солидарности и поддержки всем, кто пострадал от этой трагедии.

В связи с трагическими событиями в «Крокус сити холле» в КБР было принято решение об отмене праздничных концертов, запланированных в честь Дня возрождения балкарского народа, который отмечается 28 марта. Это решение вызвано не только уважением к памяти погибших, но и заботой о безопасности жителей региона.

«В связи с терактом в „Крокус сити холле“ в Подмосковье праздничные концерты, запланированные на День возрождения балкарского народа, который республика отмечает 28 марта, отменены во всех городах и районах Кабардино-Балкарии»

– Минкультуры КБР

Солидарность и поддержка в сложные времена

В релизе отмечается, что отмена мероприятий – это не только проявление уважения к памяти жертв теракта, но и знак солидарности и поддержки всем, кто пострадал от этой трагедии.

Решение об отмене праздничных мероприятий также направлено на обеспечение безопасности граждан. В условиях повышенной угрозы важно принимать меры предосторожности и минимизировать риски для гостей жителей региона, обратили внимание в ведомстве.