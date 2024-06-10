В Израиле аннулируют чрезвычайный военный кабмин

Нетаньяху заявил о том, что чрезвычайного военного кабмина Израиля прекращает существование.

Глава израильского правительства заявил о том, что кабинет военного управления будет распущен после того как Бени Ганц и Гади Айзенкот уйдут в отставку.

«Решение было принято на фоне требования министра национальной безопасности Итамара Бен Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича присоединиться к сокращенному кабинету, который они назвали "концептуальным кабинетом"»

- ynet.co

Планируется, что Нетаньяху продолжит созывать ограниченные встречи для "консультаций", которые уже были созваны в присутствии министров Йоава Галанта, Рона Дермера и начальника штаба ЦАХАЛ.