Вестник Кавказа

В Израиле аннулируют чрезвычайный военный кабмин

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Нетаньяху заявил о том, что чрезвычайного военного кабмина Израиля прекращает существование.

Глава израильского правительства заявил о том, что кабинет военного управления будет распущен после того как Бени Ганц и Гади Айзенкот уйдут в отставку.

«Решение было принято на фоне требования министра национальной безопасности Итамара Бен Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича присоединиться к сокращенному кабинету, который они назвали "концептуальным кабинетом"»

 - ynet.co

Планируется, что Нетаньяху продолжит созывать ограниченные встречи для "консультаций", которые уже были созваны в присутствии министров Йоава Галанта, Рона Дермера и начальника штаба ЦАХАЛ.

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