Нетаньяху обратился к иранцам

Премьер Израиля записал обращение гражданам Ирана. Он заявил, что Израиль хочет мира. Он обвинил Иран в стремлении завоевать другие страны.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху записал трехминутное обращение к гражданам Ирана. Видеоролик с субтитрами на фарси опубликован на его странице в соцсетях.

Он заявил, что Израиль хочет мира со всеми, кто "действительно хочет с нами мира". Нетаньяху сказал, что не сомневается, что иранский народ знает об этом.

Глава кабинета министров также сообщил, что иранцы хотят мира с Израилем и обвинил Тегеран в стремлении завоевать другие страны и навязать тиранию Ближнему Востоку.

В заключение Нетаньяху добавил, что "однажды все изменится.