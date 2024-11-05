Вестник Кавказа

Нетаньяху обратился к иранцам

Биньямин Нетаньяху
© Фото: Сайт президента России
Премьер Израиля записал обращение гражданам Ирана. Он заявил, что Израиль хочет мира. Он обвинил Иран в стремлении завоевать другие страны.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху записал трехминутное обращение к гражданам Ирана. Видеоролик с субтитрами на фарси опубликован на его странице в соцсетях.

Он заявил, что Израиль хочет мира со всеми, кто "действительно хочет с нами мира". Нетаньяху сказал, что не сомневается, что иранский народ знает об этом.

Глава кабинета министров также сообщил, что иранцы хотят мира с Израилем и обвинил Тегеран в стремлении завоевать другие страны и навязать тиранию Ближнему Востоку.

В заключение Нетаньяху добавил, что "однажды все изменится.

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