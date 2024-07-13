Вестник Кавказа

В Иране задумались о создании ядерного оружия

В Иране задумались о создании ядерного оружия
© Фото: ИРНА
В Высший совет национальной безопасности ИРИ поступило обращение 39 депутатов парламента Ирана с просьбой разрешить в стране создание ядерного оружия и в этом ключе пересмотреть ее оборонную доктрину.

Группа из 39 иранских парламентариев отправила официальное письмо в Высший совет национальной безопасности (Совбез) Ирана с просьбой пересмотреть оборонную доктрину страны, в частности разрешить создание ядерного оружия из-за угрозы атаки Израиля, передает иранское информационное агентство ISNA.

"Сегодня ни одна международная организация и даже европейские и американские государства не могут контролировать Израиль. На основании этого часть парламентариев написала письмо в Высший совет национальной безопасности и подписала его, предложив этому совету пересмотреть оборонную доктрину Исламской Республики Иран"

- инициатор обращения, член парламентской комиссии по культуре Хасанали Эхляки Амири

Совбез Ирана вправе пересмотреть ее несмотря на запрет в рамках исламского права разработки и применения ядерного оружия, о чем не раз заявлял верховный лидер Ирана Али Хаменеи, - добавил депутат.

Напомним, ранее власти Ирана не раз заявляли о том, что фетву (богословское заключение) верховного лидера страны Али Хамении о запрете ядерного оружия изменить нельзя, его приказания и заключения должны исполнять все органы власти. Об отсутствии планов по созданию ядерного оружия говорил и избранный президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.

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