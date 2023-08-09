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В Иране работают над созданием сверхзвуковой крылатой ракеты

В Иране работают над созданием сверхзвуковой крылатой ракеты
В Иране проводят испытания сверхзвуковой крылатой ракетой. Она разработана местными специалистами и обладает бескомпрессорным воздушно-реактивным двигателем.

В Иране проводятся испытания сверхзвуковой ракеты, над созданием которой работали местные специалисты. Об этом пишут иранские СМИ.

По словам разработчиков, это новое поколение иранских ракет. При их создании были применены прорывные для Исламской Республики технологии.

Ракета обладает бескомпрессорным воздушно-реактивным двигателем. Характеристики ракеты на данный момент не сообщаются.

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