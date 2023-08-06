Иран и Россия будут вместе ремонтировать авиацию

Иранские СМИ пишут о подготовке договора между правительствами России и Ирана о двустороннем ремонте и сборке авиатранспорта – самолетов и вертолетов.
Так, по данным Tasnim, на днях в иранской столице по этому поводу проводили переговоры специалисты из авиационной отрасли двух государств. Делегации возглавили гендиректор "Яковлева" Андрей Богинский и замглавы Минторга ИРИ Манучехр Мантеги.
Делегации обсуждали потенциальные схемы взаимодействия при ремонте и сборке авиации. В ходе дискуссий была достигнута договоренность о подготовке документа, определяющего требования к ремонтной инфраструктуре двух стран для организации подобного технического сотрудничества.
Напомним, что с апреля между Россией и Ираном действуют меморандумы по совместному обучению пилотов и техобслуживанию авиации.