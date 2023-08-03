Россия и Иран готовы подписать новый договор о партнерстве

Опубликовано: 8:29, 3 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Обновленный договор о партнерстве России и Ирана могут заключить до конца года, сообщил посол Ирана в России Казем Джалали.

Россия и Иран подпишут обновленный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве до конца года, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

"Были переговоры в Тегеране, прошли несколько дней назад, и в этом месяце уже они будут продолжены в Москве. Мы надеемся на то, что эти переговоры станут последними и документ будет направлен на подписание и финализирован. Но вы знаете, что парламенты двух стран тоже должны ратифицировать договор"

- Казем Джалали

Подписание документа на уровне правительств может пройти и раньше, а вот его ратификация парламентами пройдет позже, добавил дипломат, передает РИА Новости.

Ранее о том, что проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном находится в финальной стадии согласования, сообщил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.