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Россия и Иран готовы подписать новый договор о партнерстве

Россия и Иран готовы подписать новый договор о партнерстве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Обновленный договор о партнерстве России и Ирана могут заключить до конца года, сообщил посол Ирана в России Казем Джалали.

Россия и Иран подпишут обновленный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве до конца года, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

"Были переговоры в Тегеране, прошли несколько дней назад, и в этом месяце уже они будут продолжены в Москве. Мы надеемся на то, что эти переговоры станут последними и документ будет направлен на подписание и финализирован. Но вы знаете, что парламенты двух стран тоже должны ратифицировать договор"

- Казем Джалали

Подписание документа на уровне правительств может пройти и раньше, а вот его ратификация парламентами пройдет позже, добавил дипломат, передает РИА Новости.

Ранее о том, что проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном находится в финальной стадии согласования, сообщил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

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