Россия и Иран готовятся стать стратегическими партнерами

Опубликовано: 15:28, 20 июл 2023 (UTC+3 MSK)

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В МИД РФ заявили о продолжении подготовки договора между Россией и Ираном о стратегическом партнерстве. Там заверили, что страны заинтересованы в подписании декларации.

Россия и Иран заинтересованы в подписании договора о стратегическом партнерстве и скорейшем завершении процесса составления декларации, заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.

"Мы продолжаем подготовку проекта нового крупного межгосударственного договора. Обе стороны подтверждают свою заинтересованность в завершении процесса согласования и подписания данного документа"

- Мария Захарова

Также она напомнила, что ранее главы внешнеполитических ведомств России и Ирана провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждались итоги заседания стратегического диалога между РФ и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива. Дипломат подчеркнула, что министры подтвердили приверженность принципам международного права.