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Россия и Иран ввели безвиз для тургрупп

Россия и Иран ввели безвиз для тургрупп
Поездки в Иран в составе туристических групп россияне теперь могут совершать, не заботясь о визах. С этого месяца между странами действует безвизовый режим.

Граждане России и Ирана смогут взаимно знакомиться с непривычной им страной не получая визы, рассказал иранский посол в Москве Казем Джалали.

"Со вчерашнего дня они должны были быть запущены, мы договорились с 1 августа - групповые туристические поездки с помощью тех туристических агентств, которые были признаны авторитетными и в Иране, и в России"

– дипломат

Джалали отметил, что такие компании формируют группы туристов и затем отправляют их в РФ или ИРИ, причем участникам поездок не нужно получать визы, передает РИА Новости.

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