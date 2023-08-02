Россия и Иран ввели безвиз для тургрупп

Поездки в Иран в составе туристических групп россияне теперь могут совершать, не заботясь о визах. С этого месяца между странами действует безвизовый режим.
Граждане России и Ирана смогут взаимно знакомиться с непривычной им страной не получая визы, рассказал иранский посол в Москве Казем Джалали.
"Со вчерашнего дня они должны были быть запущены, мы договорились с 1 августа - групповые туристические поездки с помощью тех туристических агентств, которые были признаны авторитетными и в Иране, и в России"
– дипломат
Джалали отметил, что такие компании формируют группы туристов и затем отправляют их в РФ или ИРИ, причем участникам поездок не нужно получать визы, передает РИА Новости.