Продолжаем путешествие по иранским островам Персидского залива, посещаем лучшие пляжи Ирана и рассказываем о пляжном отдыхе на них. Сегодня отправляемся на остров Хенгам – не самый известный курорт в Иране на море, но имеющий свой шарм.

Как добраться до Хенгама?

Уютный и компактный Хенгам расположен южнее острова Кешм. Скорее всего, вы посетите остров Хенгам в дополнение к отдыху на Кешме. До Кешма можно долететь на самолете из Тегерана или другого крупного города Ирана.

Чтобы попасть на Хенгам, вам необходимо добраться до пирса Кандолу, сесть на маленькую рыболовную лодку и перебраться на Хенгам. После десятиминутной поездки примерно за 300 рублей вы прибудете в порт Хенгама.

Чем заняться на Хенгаме?

Помимо наслаждения незаурядными природными видами, вы обнаружите на острове достаточно развлечений для семейного отдыха.

Чтобы понаблюдать за тем, как дельфины, резвясь, выпрыгивают из лазурных вод Персидского залива, вам нужно проснуться пораньше и отплыть на катере от берега на небольшое расстояние. Шансы увидеть дельфинов возрастают в декабре и январе.

Вообще эти месяцы наиболее комфортны для отдыха на Хенгаме:

приемлемые дневные температуры (до 30 градусов),

легкий ветерок с залива,

исключительно свежий воздух.

На острове нет ни улиц, ни дорог, а в трех небольших деревнях проживает всего 600 человек. Турист обретет здесь абсолютный покой даже по сравнению с соседним Кешмом и сможет за день обойти весь остров пешком.

Традиционный базар Хенгама — один из самых красочных во всем Иране. Побывав там, не забудьте купить изделия ручной работы и варенье, сваренное из красной глины. Местные жители называют ее «Голяк» и активно используют в местной кухне. Голяк тщательно промывают, высушивают, а затем добавляют небольшое количество воды, чтобы непригодные для употребления в пищу песчинки осели на дне. Далее получившуюся субстанцию процеживают и дают ей настояться некоторое время. Так создается основа для приготовления блюд.

Пляжи Хенгама: можно ли купаться в Иране?

Если вы любители пляжей Ирана, то вам однозначно стоит посетить остров Хенгам. Остров опоясывает привлекательная широкая береговая зона. Это довольно обширные песочные пространства с удобным входом в прозрачную воду.

Иранская неформальная молодежь облюбовала Хенгам. В нескольких километрах от главной деревушки находится оазис – местные называют его «лесом». По большому счету, это единственная на острове лесопосадка, которая со всех сторон окружена пустыней. Иранцы приезжают сюда в поисках свободы: ходить без хиджаба и собираться большими шумными компаниями без риска быть задержанными полицией. К «лесу» примыкает свой пляж, где купаются в купальниках, хотя по закону это запрещено.

Следует иметь в виду, что официально в Иране в море купаться можно только в не прилегающей к телу одежде и только в специально отведенных местах. Но Хенгам славится своими укромными бухтами. Во время отлива часть береговой линии обнажается. Лучшего места для спокойного отдыха и полного единения с природой не придумать. Тут уже можно купаться без лишних глаз и опасений. Бухты окружены отвесными скалами, пешком до них добраться нереально, и ваш покой никто не потревожит.

Палящее солнце, шум прибоя, золотистый песок и ползающие рядом крабы... Однако не забывайте про меры безопасности и комфорт на отдыхе. Чтобы не сгореть под активным солнцем, пользуйтесь солнцезащитным кремом. Не забудьте взять с собой несколько бутылок пресной воды. Вода в заливе очень соленая, и с непривычки может жечь кожу. Поэтому после каждого плавания обязательно споласкивайтесь пресной водой. К сожалению (или к счастью) на диких пляжах Хенгама душ с пресной водой не предусмотрен.

Одна из самых удивительных вещей, которую можно увидеть на острове, — это серебряный пляж. Он покрыт блестящими песчинками, состоящими из сверкающих минеральных частиц. Лучезарности пляжу добавляет и морской фитопланктон.

Лежа на этом сверкающем пляже и наблюдая за морем, вы легко избавитесь от усталости и забот повседневной жизни.

Где остановиться на Хенгаме?

Проникнуться успокаивающей атмосферой Хенгама вряд ли получится за один день. Оптимально задержаться на острове хотя бы с одной ночевкой.

Стоит учитывать, что вариантов ночлега тут немного. Сами иранцы обычно сходят на остров Хенгам только закупиться сувенирами и сразу уплывают обратно.

Популярным туристическим местом остров Хенгам стать еще не успел, и хостелов здесь минимальное количество.

Оптимальный вариант, чтобы и переночевать, и ощутить гостеприимство местных жителей – напроситься к ним в гости. Радушие отличает иранцев и на севере, и на юге страны, вас обязательно примут с распростертыми объятиями. Не стесняйтесь общаться с ними на английском или жестами. Общий язык сможете найти даже без знания персидского, но будьте готовы терпеливо ответить на интересующего каждого иранца вопросы: кто вы и откуда?

Отметим, что, как правило, удобства в домиках на Хенгаме минимальны, но есть пресная вода.

Вы также можете взять с собой палатку и разбить ее на берегу. С безопасностью на острове Хенгам проблем нет, и вы сможете испытать удовольствие утреннего пробуждения под шум волн. Не забудьте взять с собой камеру и сделайте серию фото пляжей Ирана, это того стоит!