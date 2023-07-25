Ирану принадлежат 427 островов: крупных и едва различимых на карте, известных всему миру и безымянных, курортных и диких. Если вы рассматриваете отдых в Иране в 2023 году на море, обратите внимание на иранские острова в Персидском заливе. Мы выделили пятерку островов, которые несомненно заинтересуют туристов. Начнем с острова Кешм в Ормузском проливе.

Остров Кешм находится как бы в тени других островов Ирана в Персидском заливе – о нем говорят редко. Но есть немало причин, по которым, однажды побывав на острове Кешм, вы запомните его навсегда. Иранские путеводители в свойственной им образной манере сравнивают его с драгоценным камнем, вправленным в перстень. А все потому, что солнце сияет над Кешмом и дарит ему тепло буквально 365 дней в году.

Остров Кешм: погода

Отдыхать на острове Кешм можно круглогодично. Самые «холодные» месяцы – декабрь и январь со средней температурой воздуха +25 градусов. С мая по сентябрь особенно жарко, в среднем +40. А вот весенний и осенний периоды наиболее комфортны для туристов.

Остров Кешм на карте

Остров Кешм находится недалеко от суши и протянулся вдоль нее почти на 140 км.

Как добраться до острова Кешм?

Вы можете посетить Кешм, путешествуя по прибрежным материковым городам: Бендер-Аббасу и Бендер-Хемиру. Исследовать остров удобно на автомобиле. Его можно взять в аренду на материке, а затем перебраться на Кешм на пароме из Бендер-Аббаса или Бендер-Хемира – недолгое, но увлекательное морское путешествие!

Из Тегерана добраться до иранского острова Кешм можно на самолете. Аэропорт города Кешм небольшой, но оборудован всем необходимым.

История острова

Кешм – крупнейший остров Ирана. Административный центр с населением не более 17 тысяч человек носит такое же название. Остров был заселен еще до новой эры, его упоминания встречаются в греческих и римских источниках.

Позднее, при правлении в Иране династии Сасанидов (III – VII века), остров назывался Абаркаван, что означает «Потомок Каве». Каве – герой-кузнец из национального эпоса иранских народов «Шахнаме» Абулькасима Фирдоуси. Каве возглавил сопротивление иранцев иноземному узурпатору Заххаку.

Впрочем, иностранное присутствие на Кешме история также зафиксировала: на протяжении несколько веков остров находился под контролем Португалии и имел важное торговое значение на пересечении путей из Европы в Африку и Китай.

Достопримечательности острова Кешм

Коммерческое прошлое острова воплотилось в его настоящем. На Кешме учреждена зона свободной торговли. Туристы, таким образом, получают возможность и насладиться природой, и посвятить время шопингу. Из старинных торговых пространств рекомендуем посетить торговый центр «Сетаре» (Setareh Qeshm), славящийся косметикой, и старый рынок в городе Кешм, где можно приобрести все разновидности местной одежды.

Исторические объекты острова органично вписаны в уникальную природу. Вот лишь некоторые из достопримечательностей острова Кешм:

старинный порт Лафт в непосредственной близости от зарослей мангровых лесов Хара,

бесчисленные пещеры, включая самую длинную соляную пещеру в мире,

заброшенный португальский форт.

Если вы готовы загадать желание, глядя в звездное небо над Персидским заливом, то оно непременно сбудется. По крайней мере, так утверждают местные гиды, предлагающие экскурсии по Долине Звезд острова Кешм. По преданию, падающие звезды образовали причудливые ландшафты на острове: пещеры и прилегающие к ним территории. Они простираются на внушительное расстояние. Наблюдение за звездами в этом районе настолько увлекательно, что ежегодно знатоки астрономии проводят здесь образовательные туры для начинающих (ну или для мечтающих).

Прогуляться по «лабиринтам» геопарка Кешм, первого в своем роде на Ближнем Востоке – обязательная часть туристической программы. Причудливые скалистые изваяния, в которых каждый увидит что-то свое, сотворены непревзойденным скульптором – природой. Ущелье Чах-кух, пожалуй, наиболее известная часть геопарка.

Буквально по всей территории острова Кешм разбросаны родники. Наиболее знаменитые из них и заслуживающие вашего внимания – это Каргах, Гури и группа источников на склонах горы Намакдан. Важно отметить, что вода большинства источников Кешма соленая. Так что вам придется побороть желание утолить жажду!

Словом, не забудьте захватить с собой камеру или смартфон и сделать фото иранского острова Кешм с его неповторимыми видами на память!

Флора и фауна острова Кешм

В парке крокодилов на острове Кешм – кстати, самом большом на Ближнем Востоке – обитают около 200 крокодилов и других рептилий. Место пользуется большой популярностью среди туристов и местных жителей, поэтому будьте готовы к столпотворению в выходные и праздничные дни. Персонал общается на английском, что для Ирана редкость, поэтому не стесняйтесь заказывать экскурсии. Посещение небольшого зоопарка на той же территории входит в стоимость билета.

Для любителей морских обитателей на острове Кешм предусмотрены туры на катерах в открытое море. Вы сможете полюбоваться резвящимися дельфинами в Персидском заливе и понаблюдать за передвижением черепах бисса (или настоящая каретта) в бухтах острова.

Пляжный отдых в Иране: остров Кешм

Можно ли купаться в Иране, в данном случае в ласковых волнах Ормузского пролива, омывающего остров Кешм? Таким вопросом задается любой российский турист, оказавшийся в этих живописных местах. Сквозь прозрачную воду Персидского залива на многочисленных песочных пляжах острова Кешм вы без труда увидите стаи маленьких изумрудных рыбок. Солнце играет на золотистых песчинках. Но в то же время невероятным прибрежным видам не хватает оживленности. Вы не встретите здесь загорающих или купающихся.

Пляжный отдых в Иране в Персидском заливе, в том числе на острове Кешм, не распространен. Даже в мусульманских купальниках (или буркини) здесь не принято заходить в море, погружаться в воду или плавать. На изумительном песке вы не встретите ни одного человека, принимающего солнечные ванны. За соблюдением дисциплины следят полицейские, патрулирующие на автомобилях береговые линии. Тех иностранцев, которые все-таки осмелились искупаться даже в мусульманских купальниках, настойчиво попросят понятными жестами выйти на берег.

В то же время обходительные стражи порядка попытаются объяснить вам на смеси разных языков, что на острове есть специально отведенные места для пляжного отдыха, и какие пляжи в Иране существуют вообще. На острове Кешм их всего два: женский и мужской. Расстояние между ними составляет несколько километров.

Но как быть, если вам захотелось насладиться освежающей прохладой прозрачнейшей воды Персидского залива? Вероятно, прийти на пляж в ранний час. Скорее всего, за вами с нескрываемой завистью и восторгом будут наблюдать иранцы и особенно иранки, которые могут позволить себе только прогуливаться в длинных одеждах по золотистым пляжам острова Кешм.

Так что отдых у моря в Иране возможен, но у него, как видим, есть своя специфика.