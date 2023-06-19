Пляжный отдых на каспийском побережье Ирана

Иран в понимании туристов никогда не был страной для пляжного отдыха, однако купаться в этой стране можно и нужно, особенно на курортах Каспия, так непохожих один на другой. В этом материале расскажем о 12 лучших каспийских пляжах Ирана и об их особенностях.

Чамхале

Самая живописная прибрежная область провинции Гилян. Местечко Чамхале, давшее название пляжу, входит в состав городского округа Лангруд и находится в 10 км от его центра.

Около 300 лет назад, во время правления Надир-шаха Афшара, многие семьи переселились в этот район, подальше от войны с османами. Сейчас Чамхале и соседний городок Чаф считаются вторым туристическим центром в провинции Гилян после города Энзели, а в 2013 году он был удостоен звания лучшего пляжа в этой провинции Министерством внутренних дел Ирана. Чамхале принимает множество туристов в любое время года, но учитывайте, что летом здесь многолюдно. Хотя, возможно, это лучшее место для семейного отдыха на северном побережье Ирана.

Красочные павильоны вдоль береговой линии с многочисленными кафе и ресторанами, а также развитый сервис побуждают многие семьи из близлежащих городов (таких как Лахиджан, Решт, Рудсар) приезжать сюда в гастрономические туры. Еще одна природная особенность города Чамхале - полноводная река глубиной более 6 метров в центре города, которая считается одной из самых полноводных в стране. Образовавшиеся здесь запруды облюбовали редкие птицы, так что не упустите возможность сделать редкий кадр.

Большая часть туристического города Чамхале расположена на прибрежной полосе. Прогулка по песчаному пляжу Чамхале с его многочисленными белыми ракушками оставит в вашей памяти незабываемые воспоминания.

Чабоксар

Поселок Чабоксар, название которого привычно русскому слуху, расположен в самой восточной части провинции Гилян и находится в 5 км от города Рамсар. По сути, Чабоксар и Рамсар можно считать пограничными городами провинций Гилян и Мазендеран. В Чабоксаре вы сможете как отдохнуть на побережье, так и прогуляться по лесистой возвышенности - расстояние от нее до моря – чуть более километра. В самом сердце живописных лесов Сафаруда по дороге к Джавахердаху находится лучший в этих местах эко-пансионат "Коке".

Пляж Чабоксар сохранил свой природный облик, поскольку расположен в зоне, которой практически не коснулась массовая застройка. Береговая линия города растянулась на 7 км. В городе есть еще три прекрасных пляжа: Голсарах-Бич, Оушен-Бич и Касим-Абад-Голден-Бич, каждый из которых по-своему удивителен и живописен.

В Касим-Абаде можно покататься на водных лыжах, лодках и гидроциклах, а также заняться парасейлингом или просто искупаться. Пляж Чабоксар обладает репутацией самого чистого на севере Ирана.

Махмуд-Абад

Махмуд-Абад — живописный городок в провинции Мазандеран. В прибрежной зоне расположены многочисленные туристические объекты: гостиницы, санатории, апартаменты. Там же можно взять в аренду оборудование для активного отдыха. Сам пляж в пределах неширокий, но уютный и комфортный, что вызывает повышенный туристический интерес. Неподалеку, в Сорхруде (расположенном между Махмуд-Абадом и Ферейдун-Канаром), есть еще один пляж. Это место туристы облюбовали относительно недавно, и, если вы ищете умиротворяющий отдых и спокойствие, вам однозначно стоит здесь побывать. Апартаменты или виллу удобно арендовать в Махмуд-Абаде, чтобы испробовать и местный пляж, и пляж Сорхруда.

Бендер-Энзели

Энзели - центр провинции Гилян, крупнейший город-порт Ирана на южном берегу Каспийского моря. По данным метеорологов, в Энзели выпадает наибольшее, чем где бы то ни было в Иране, количество осадков. Однако это не отпугивает туристов: пляж Энзели считается одним из самых популярных в стране. По всем рейтингам пляж Энзали — лучший на севере Ирана, его длина составляет около 42 километров. Бендер-Энзели, в отличие от других пляжей Каспийского моря, публичный, то есть общедоступный.

Летом 2006 года Организация свободной зоны Энзели возвела там беседки и площадки для пляжного волейбола и футбола, организовала отдельные зоны для купания мужчин и женщин, парковки, спасательный офис. Если вы любите плавать, летний сезон — лучший вариант для вас, но если избегаете жары и предпочитаете более комфортную погоду, то весна и осень подойдут вам больше.

Бандар-Киашахр

Один из самых красивых и впечатляющих пляжей провинции Гилян. Главная достопримечательность городка Бандар-Киашар - длинный деревянный мост, соединяющий прибрежный бульвар через лагуну и морское побережье, утопающее в камышах. Из-за своего песчаного пляжа порт Киашахр считается одним из лучших мест для купания, поэтому ежегодно привлекает тысячи туристов. Среди развлечений стоит отметить расположенную здесь мототрассу.

Садаф (Астара)

Обильно усеянный мелкими ракушками, пляж Садаф (в переводе с персидского – раковина) дает как прекрасный зрительный эффект, так и тактильный, массируя подошвы ваших ног. Ночная прогулка под хруст ракушек под ногами подарит расслабляющие ощущения. Площадь пляжа составляет 17 гектаров. Расстояние между пляжем Садаф и центром города Астара - около 7 км.

Халадж Рамсар

Пляж Халадж Рамсар считается одним из лучших в Мазандеране. Помимо захватывающего вида на море вы насладитесь чистейшей водой. Также к вашим услугам рестораны, кафе, отели, ремесленные мастерские, и лодочные станции. Прогулка по этому пляжу и шум моря подарят вам непередаваемое чувство покоя.

Мотель Ку

Еще один популярный пляж в провинции Мазандеран, привлекающий внимание многих туристов, Мотель Ку. Не стихающий в этой местности морской ветер создает условия для занятия парасейлином. Как правило, туристы остаются здесь на несколько дней, размещаясь в виллах с захватывающим видом на Каспий.

Си Санган

Лучшим пляжем в Новшахре считается Си Санган. Тому несколько причин: невероятное разнообразие растительности (ольха, дуб, инжир, гранат, сирень, шелковица, чёрная ива) и исключительная прозрачность и чистота морской воды. Не придется скучать в Си Сангане любителям водных лыж, верховой езды, картинга.

Нур

Живописный ландшафт предстает взору посетителей пляжа Нур, название которого можно перевести с персидского как "свет". Длина береговой линии одноименного города составляет около 23 километров. Нур - едва ли не древнейший город провинции Мазандеран, с юга окруженный крупнейшим лесопарком в Западной Азии общей площадью более 4000 гектаров.

Чапакруд

Под определение "один из самых красивых пляжей провинции Мазандеран" смело подходит Чапакруд, растянувшийся на 18 километров. Сохранившийся в первозданном природном виде, но облагороженный и современный этот пляж располагается в городском округе Джуйбар и имеет множество поклонников. Вы можете арендовать беседки и спортивный инвентарь, заняться пляжными видами спорта – волейболом или футболом, - посетить рестораны, пока ваши дети резвятся на многочисленных игровых площадках прямо на побережье.

Намак Абруд

Пляж Намак Абруд расположен к северу от Чалус и Тонкабон-роуд и очень популярен благодаря возможности сочетания активного и спокойного отдыха. Прогуляться по самшитовой аллее или посвятить день водным видам спорта? Примерно перед таким выбором стоят туристы, прибывающие в Намак Абруд. Идеальный вариант для отдыха большой компанией – арендовать коттедж во фруктовой роще с большим открытым бассейном.