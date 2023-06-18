Пляжный отдых в Иране

Иран - это не только привычные глазу горы и пустыни. Страна имеет довольно протяженную береговую линию - почти 2500 км и омывается с юга Персидским и Оманским заливами, а с севера Каспийским морем. Можно ли в Иране купаться в море, чем омывается страна, есть ли морские курорты в Иране, в чем купаться в ИРИ – расскажем в этом материале.

Для многих иностранцев остается загадкой, можно ли отдохнуть в Иране на море. Спойлер - можно.

Есть ли морские курорты в Иране?

Помимо туристических достопримечательностей и первозданной природы север Ирана обрамляют еще и радующие глаз пляжи, все чаще привлекающие внимание путешественников. На побережье Каспийского моря, как правило, отправляются туристы, чтобы провести свободное время после знакомства с городами северных провинций: Гиляна и Мазендерана.

Сезон в этих местах стартует в середине весны. В наполненные свежим морским воздухом прибрежные районы устремляются как уставшие от зноя иранцы, так и гости страны. И получают награду в виде первозданной природы и прекрасного настроения.

А вот на островах в акватории Персидского залива отдыхать можно практически круглогодично. Острова Кешм и Хормоз, Хангам и Ларак, а также уже ставший популярным за пределами Ирана Киш не оставят равнодушными любителей субтропического климата. Кстати, в 2010 году американское издание The New York Times опубликовало список десяти самых красивых и живописных островов мира, в который был включен и остров Киш.

Можно ли в Иране купаться в море?

Иранцев не назовешь большими любителями пляжного отдыха. Им куда ближе устроить семейную прогулку по набережной или неспешный променад на закате и мечтательно вглядываться в синеющую морскую даль. Но купаться в Иране можно, правда, при соблюдении ряда строгих правил.

В чем купаться в Иране?

Женщины обязаны надевать буркини, так называемый "исламский купальник". Примечательно, что на иранских курортах в магазинах можно найти такие купальники не только черной, но и пестрых расцветок. Для соблюдения купального дресс-кода дамам придется раскошелиться - буркини в Иране стоят недешево.

Но если вы решили сэкономить и не заморачиваться, то можете купаться прямо в одежде. Тут действует правило хиджаба для улицы: удлиненная накидка ниже колен, платок.

Мужчины купаются в штанах или удлиненных шортах. В большинстве случаев надевают футболки.

Загорать в Иране не принято. Позволить себе это можно на частных территориях, вдали от посторонних глаз.